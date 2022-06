Christian Eriksen a la cote en Angleterre en ce moment. Revenu à son meilleur niveau après six mois effectués sous les couleurs de Brentford, le Danois suscite des convoitises de partout. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle écurie de Premier League ne lui manifeste son intérêt.

Eriksen évalue toutes ses options

Après Manchester United, Tottenham et Leicester, c’est West Ham qui se serait positionné pour le recrutement de l’ex-Intériste. David Moyes, le coach de l’équipe, cherche un élément créateur pour sa formation et il aurait donc jeté son dévolu sur le stratège scandinave. Au vu de la concurrence sur ce dossier, il n’est pas sûr cependant que les Hammers parviennent à leurs fins.



Eriksen (30 ans) est assurément flatté par toutes ces approches extérieures. Néanmoins, il ne donne pas l’impression d’être pressé de bouger. Et, il se peut qu’il poursuive son aventure avec les Bees. Le joueur est reconnaissant envers cette formation qui a cru en lui lorsque personne ne daignait miser sur ses services à la suite de son souci physique. Pour leur rendre la pareille, il se peut donc qu’il décide de prolonger son séjour dans le sud-ouest du Londres.