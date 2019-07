Mercato : Encore une prolongation pour Messi ?

L'info provient d'outre-Atlantique et d'ESPN : le FC Barcelone souhaiterait proposer une nouvelle prolongation de contrat à la Pulga. Le génie argentin est lié pour le moment jusqu'en 2021, plus une année en option avec le club catalan et la direction blaugrana aimerait lui proposer un nouveau bail de quatre ans. Ce qui porterait l'engagement de Lionel Messi au Barça à 2023. Ce nouveau contrat lierait le numéro 10 au FC Barcelone jusqu'à ses 36 ans. Déjà joueur le mieux payé de la planète football avec un salaire brut de 100 millions d'euros annuel, la star du Barça pourrait voir ses émoluments encore gonfler prochainement.

"Je pense qu’il a encore beaucoup d’années devant lui et dans les mois qui viennent, nous allons nous asseoir avec lui pour qu’il passe encore beaucoup d’années à Barcelone. Sa relation avec le Barça durera pour toujours. Nous voulons que Leo reste à vie" avait assuré le président du club, Josep Bartomeu, en avril dernier.