Mercato : En fin de contrat, où va jouer Giorgio Chiellini cette saison ?

Capitaine de l'équipe d'Italie de football, tout récemment sacré champion d'Europe, mais actuellement sans club. C'est le curieux destin vécu par le défenseur central international italien Giorgio Chiellini, aujourd'hui âgé de 36 ans. Arrivé à la Juventus Turin en 2004, à l'âge de seulement 20 ans, et hormis une saison passée en prêt du côté de l'AC Fiorentina, en 2004-05, le joueur formé à l'AS Livourne a disputé presque l'intégralité de sa carrière professionnelle en faveur de la Vieille Dame, soit seize ans, au total. Mais depuis le 30 juin dernier, Chiellini est donc officiellement sans club.

Chiellini n'aurait pas reçu d'offres

Forcément plus proche que jamais de sa fin de carrière, le défenseur central ne serait certainement pas contre un dernier défi à relever. Toutefois, aucune offre pour lui ne serait arrivée sur la table, alors qu'il reste sur un remarquable Euro 2020, d'un point de vue collectif forcément, avec le titre continental à la clé, mais également d'un point de vue individuel. Toujours est-il que le cœur du principal intéressé continuerait à pencher en faveur de son club de toujours, malgré donc l'absence d'autres offres.

Quid des intentions de la Juventus ?

C'est, dans tous les cas, ce que son propre agent, à savoir Davide Lippi, a confié, ce jeudi, auprès de Marca : « A ce jour, il n'y en a pas (ndlr : d'offres). Nous attendons que la Juventus nous dise quand nous pourrons nous asseoir et parler. » Un agent qui a complètement nié l'éventuelle fin de carrière de son protégé : « Penser à Chiellini en dehors du terrain à ce moment est fou. Ce qu'il a fait après s'être rompu le ligament croisé antérieur est incroyable. Ce qui l'alimente, c'est la passion, et nous avons vu au championnat d'Europe que la passion continue d'être très forte. » La balle semble donc désormais dans le camp des dirigeants de la Juventus Turin, alors qu'aucune information n'a filtré concernant leurs éventuelles intentions au sujet du joueur.