Mercato : Eden Hazard en dit plus sur son avenir et sur ses années au Real Madrid

C’est l’une des curiosités du prochain mercato estival. À 32 ans, Eden Hazard est désormais libre de s’engager là où il le souhaite après l’expiration de son contrat avec le Real Madrid. Dans un entretien accordé à la RTBF, l’ex-Diable Rouge a fait un point sur son avenir avant de tacler la Casa Blanca.

"Après trois années compliquées, j’ai juste envie de passer du temps en famille"

« Regarder un match, je n’aime pas ça. C’est frustrant, on a envie d’aider… mais malheureusement, on ne peut pas ! Mon avenir ? Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j’ai juste envie de passer du temps en famille, de partir en vacances, comme tout le monde ! On a lu pas mal de choses ces derniers jours, et beaucoup de bêtises ! Une bêtise, la MLS ou le RWDM ? Je ne sais pas, on verra ! Je me sens encore capable d’être footballeur professionnel, mais en même temps, cela fait deux ou trois ans que je me repose ! J’ai un peu d’énergie quand même ! »