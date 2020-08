Le PSG a fait du recrutement d’un arrière droit sa priorité en cette période d’intersaison et les responsables du club commencent à s’activer en ce sens. Si l’on fie à ce que rapporte Le Parisien, les dirigeants franciliens ont entrepris les premières démarches pour tenter de mettre la main sur Léo Dubois, le sociétaire de l’OL. Ce dernier présenterait aux yeux de Thomas Tuchel les arguments nécessaires pour assurer la succession de Thomas Meunier.

Le prix de Dubois évalué à 20M€

L’intérêt des champions de France envers Dubois ne date pas d’hier. Le nom de l’ancien Nantais avait circulé du côté de la capitale dès le mois de juin dernier. L’intéressé avait réagi à cette rumeur en déclarant que cela « ne le bouleversait pas » et qu’il restait concentré sur ses devoirs envers les Gones. La donne pourrait désormais changer, car les représentants du joueur viennent d’être directement contactés et il est possible qu’une offre concrète soit aussi rapidement transmise aux responsables rhodaniens.



Dubois a prolongé son contrat avec Lyon il y a peine à un an. Il y est encore lié jusqu’en 2024. Si transfert il y a en ce qui le concerne, il ne devrait pas être négocié au-dessous des 20M€, surtout qu’il s’agit d’un international français (4 capes). Mais pour Paris, c’est un effort financier qui parait inévitable, vu le manque qui existe à ce poste de latéral droit. Pour rappel, le dernier transfert entre Lyon et Paris concernait aussi un arrière droit mais c’était dans le sens inversé. Christophe Jallet avait été cédé à l’OL à l’été 2014.