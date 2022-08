A moins de 48 heures de la clôture du mercato, le PSG est parvenu à exfiltrer deux de ses joueurs indésirables. En plus de Leandro Paredes, cédé à la Juventus, le club champion de France est parvenu à s’entendre avec Benfica pour le prêt de Julian Draxler.



Selon RMC Sport, l’international allemand se trouve en ce moment dans la capitale portugaise pour passer la visite médicale préalable à son engagement. Les négociations sont dans leur phase finale et l’aboutissement du deal est donc imminent.

Draxler affrontera Paris en Ligue des Champions

A Paris depuis 2017, Draxler s’était jusque-là fermement opposé à un départ du PSG. Le champion du monde 2014 s’accrochait à son juteux contrat du côté du Parc. Mais il a fini par saisir que sa place en sélection était menacée s’il se contentait d’un rôle de réserviste au sein de l’équipe francilienne. C’est pourquoi il a accepté le challenge que lui proposait Benfica. Il quitte Paris avec le statut du 37e joueur le plus capé de l’histoire du club, de par ses 198 matches joués.



Au sein de l’équipe lisboète, Draxler pourra compter sur la présence de son compatriote Julian Weigl pour faciliter son adaptation. Il aura aussi un compatriote en tant que coach, en l’occurrence Roger Schmidt. L’ancien de Wolfsburg devrait très vite retourner au Parc, puisque Benfica sera l’un des opposants du PSG en phase des poules de la Ligue des Champions.