Mercato : Draxler et Carroll devraient rester, Guendouzi sur le départ ?

Les rumeurs fiables



Malgré un temps de jeu en baisse cette saison (7 matchs comme titulaire en Ligue 1, 19 matchs disputés toutes compétitions confondues) et un rendement décevant (0 but, 7 passes), le milieu de terrain du PSG Julian Draxler compte bien aller au bout de son contrat, en juin 2021. Selon Bild, même si l’international allemand a eu des contacts cet hiver (notamment avec le Hertha Berlin), aucun club n’est venu frapper à sa porte pour cet été. Sa valeur est passée de 40 à 24 millions d’euros, et il devrait donc partir libre du PSG dans un an, sans le moindre euro pour le PSG.



Présent au Bayern Munich depuis 2013 et encore sous contrat jusqu’en 2021, Thiago Alcantara pourrait bien faire ses valises cet été. Selon les médias allemands Bild et Sport1, le milieu de terrain international espagnol de 29 ans (35 matchs, 3 buts cette saison) n’a pas signé de prolongation et a fait part de son souhait de quitter le club champion d’Allemagne. L’ancien joueur du Barça aimerait en effet vivre une autre expérience dans un grand club, et Liverpool serait notamment intéressé.

Les rumeurs loin d’être fiables



Arrivé à Arsenal en 2018, Matteo Guendouzi (34 matchs, 0 but cette saison) pourrait bien partir cet été. Selon le Daily Mail, Mikel Arteta, son entraîneur, n’a pas du tout apprécié son comportement lors du match perdu par les Gunners à Brighton le week-end dernier. Le Français a notamment pris son compatriote Neal Maupay à la gorge, alors qu’il venait de marquer le but de la victoire, et ce dernier a critiqué après le match le « manque d’humilité » de Guendouzi. Mikel Arteta souhaite une attitude irréprochable de la part de ses joueurs, et n’a déjà pas trop apprécié le comportement du Français, qui dansait lors d’une séance d’entraînement alors qu’il avait le dos tourné. Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien Lorientais a sans doute intérêt à se calmer s’il ne veut pas se voir montrer la porte de sortie.





Où jouera José Callejon la saison prochaine ? Pour l’instant, c’est un mystère. L’attaquant espagnol, qui porte le maillot du Napoli depuis 2013, arrive en fin de contrat cet été. Auteur de 2 buts en 34 matchs cette saison, il semblait se diriger vers un retour en Espagne, à Grenade, mais son agent a déclaré à Tuttosport que cette piste n’était pas si sérieuse. Selon lui, Séville, Valence, le Betis, et l’Espanyol (dont Callejon a porté les couleurs pendant trois saisons) sont également intéressés, tout comme Naples, qui pourrait bien le faire prolonger.

Ça va se faire



De retour l’été dernier dans son club formateur, Newcastle, qui l’avait fait signer pour un an, Andy Carroll va rester chez les Magpies. L’attaquant international anglais (15 matchs, 0 but, 4 passes cette saison), âgé de 31 ans, va prolonger pour une saison supplémentaire, selon The Chronicle. Blessé à la hanche pendant une partie de la saison, il a profité du confinement pour se remettre physiquement, selon son entraîneur Steve Bruce qui affirme « ne jamais l’avoir vu aussi en forme ».