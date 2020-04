Mercato : Dortmund veut remplacer Sancho par Ocampos !

Sensation de ces deux dernières années dans les rangs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. La pépite anglaise, qui crève l'écran, est annoncé à Manchester United pour l'été prochain. L'Espagne, via ses deux géants, le FC Barcelone et le Real Madrid, a été une autre piste évoquée pour le jeune attaquant du BvB. Une chose est sûre : il y aura bien un feuilleton Sancho et la probabilité de voir le talentueux Anglais quitter Dortmund est élevée.

Ocampos plait à Dortmund

Pour remplacer Jadon Sancho, le Borussia aurait coché le nom de Lucas Ocampos selon les informations du quotidien Bild. Le journal allemand indique que le club de la Ruhr estimerait que l'attaquant argentin du FC Séville a un bon rapport qualité-prix. Sa générosité, son tempérament et sa progression seraient appréciées en interne. Après avoir éclos à Monaco et progressé à Marseille, Lucas Ocampos, âgé de 25 ans, dispose désormais d'une belle cote en Europe.

