Dortmund aura bien du mal à retenir Jadon Sancho en fin de saison. Interrogé par Omnisport, l’entraîneur adjoint du Borussia, Jörg Heinrich, a reconnu que le jeune ailier international anglais (19 ans) partira sans doute l'été prochain en cas d’offre satisfaisante. "Ça ne sera pas simple de le garder ici, a-t-il admis. On espère qu’il restera encore une ou deux saisons de plus, mais on sait tous que de très grands clubs avec beaucoup d’argent veulent l’avoir dans leur équipe."