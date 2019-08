Mercato Dortmund: Kagawa à Saragosse

Shinji Kagawa quitte la Bundesliga pour la deuxième division espagnole. Le Japonais s'est engagé officiellement pour deux saisons avec le Real Saragosse, annonce le club ce vendredi.

Le joueur de 30 ans n'entrait plus dans les plans du Borussia. Le milieu offensif international a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas, en prêt.

