Mercato : Donny van De Beek rejoint Manchester United (officiel)

Solskjaer a une solution de plus au milieu

Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme c’était pressenti depuis quelques jours, Manchester United s’est payé les services de l’international néerlandais Donny Van De Beek.Ce dernier a paraphé un deal de cinq ans avec le troisième du dernier exercice de la Premier League.Van De Beek faisait partie des joueurs qui ont guidé l’Ajax vers le dernier carré de la Ligue des Champions il y a deux saisons. Plusieurs de ses coéquipiers s’étaient alors envolés vers des destinations plus prestigieuses, mais lui a choisi de faire une année de plus à Amsterdam.Ses qualités ont séduit les recruteurs du Real Madrid, mais c’est donc à Manchester qu’il a choisi de déposer ses valises.«Je ne peux pas décrire à quel point c'est une opportunité incroyable de rejoindre un club avec une histoire aussi incroyable. Ayant parlé au manager de sa vision, je suis extrêmement excitant et j'ai hâte de faire partie de son équipe », a indiqué Van De Beek après avoir signé son contrat. Du côté d’Old Trafford,Avec la venue de Van de Beek, le milieu de terrain de MU devient à présent particulièrement garni. Ce n’est peut-être pas une excellente nouvelle pour Paul Pogba, qui voit débarquer un concurrent de plus,. « Donny possède tous les attributs techniques nécessaires pour performer dans cette équipe et a la personnalité qu’il faut pour réussir à Manchester United », a confié le coach norvégien à propos de sa nouvelle recrue.