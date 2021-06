Mercato : Donnarumma toujours plus proche du PSG

Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, le PSG est en passe de boucler une autre arrivée. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les négociations avec le dernier rempart italien Gianluigi Donnarumma avancent très bien et sont sur le point d’aboutir à un accord. Il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour finaliser le deal.

Donnarumma s’engagera jusqu’en 2025

Un contrat de six ans a été préparé pour l’ancien gardien de l’AC Milan. Nul doute aussi que le salaire sera conséquent et à la hauteur de ce que demande le joueur et son célèbre agent, Mino Raiola. Quant à la visite médicale, elle devrait se dérouler au camp d’entrainement de la sélection italienne. Une fois que c’est fait l’annonce deviendra imminente.

Avec les vice-champions de France, Donnarumma devra dans un premier temps se partager le rôle du numéro 1 avec Keylor Navas. Toutefois, la situation est appelée à évoluer. En raison de son âge, le portier costaricien ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale française.