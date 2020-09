Mercato : Direction la Premier League pour Griezmann ?

Antoine Griezmann est en difficulté. La première saison du champion du monde français à Barcelone a été très délicate. Le numéro 7, qui n'avait plus foulé les pelouses depuis la débâcle contre le Bayern Munich (2-8), a fait son retour avec l'équipe de France en Suède ce samedi (0-1). Et il est apparu emprunté, peu inspiré dans ses choix. Son penalty manqué en fin de match symbolise cette prestation mitigée.

Griezmann a la cote en Premier League Le Macônnais doit-il quitter Barcelone pour repartir du bon pied ? La question se pose. D'autant que le dénouement du feuilleton Messi laisse songeur quant à sa capacité à rebondir aux côtés de l'Argentin. Quoiqu'il en soit, Antoine Griezmann garde une excellente cote sur le marché des transferts. Si le Français se décidait à faire le grand saut, il ne manquerait pas de courtisans. Selon les informations du Daily Mail, Liverpool, mais aussi Manchester United et Arsenal surveilleraient de très près la situation du champion du monde. Affaire à suivre...