En quelques jours, Arsenal est passé du statut de simple courtisan à celui de favori dans la course à la signature de Nicolas Pepe. A un peu moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1, l'attaquant international ivoirien fait toujours partie de l'effectif du LOSC, une situation que les Gunners essayent apparemment de faire évoluer. Selon Telefoot et L'Equipe, Arsenal est la première équipe à avoir officiellement transmis une offre de 80 millions d'euros aux Dogues, soit le montant souhaité pour laisser filer leur meilleur buteur la saison dernière (22 buts et 11 passes décisives en Ligue 1).



Le club londonien aurait ainsi doublé ses concurrent sur ce dossier, à savoir Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, tous dans l'attente que le prix réclamé baisse, ou qu'un départ d'un attaquant au sein de leur effectif n'intervienne. La formation entraînée par Unai Emery aurait elle franchi le pas, afin de donner une tonalité encore un peu plus francophone à sa ligne d'attaque. L'international français Alexander Lacazette et le Franco-Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pourraient alors être épaulés par le natif de Mantes-la-Jolie. Prudence toutefois, puisque la presse anglaise est un peu moins formelle quant au caractère officiel de cette offre.

Pas assez de liquidités pour le moment ?

Selon la BBC Sport, Arsenal est en stand-by et dans l'attente de liquidités. Pour l'heure, d'après le journaliste David Ornstein, les Gunners ne sont pas en mesure de régler cette somme au LOSC. Un ou plusieurs départs seraient nécessaires pour augmenter la force de frappe des finalistes malheureux de la dernière Ligue Europa. Ces derniers restent néanmoins pro-actifs et Kieran Tierney, le latéral gauche du Celtic Glasgow, pourrait s'engager dans les jours qui viennent avec les pensionnaires de l'Emirates contre un chèque légèrement inférieur à 30 millions d'euros. C'est un peu plus compliqué pour le défenseur de Saint-Etienne William Saliba, qui sera prêté immédiatement aux Verts si Arsenal remporte sa lutte avec Tottenham pour la signature du jeune Français. Les Spurs auraient transmis une offre de dernière minute de 30 millions à l'ASSE pour doubler leurs voisins et rivaux historiques...

Charge ensuite au Brésilien Edu, ancien milieu de terrain du club et nouveau directeur sportif, de conclure le transfert de Nicolas Pepe. Cinquièmes de Premier League la saison dernière et absents de la Ligue des Champions depuis 2017, les Gunners se doivent d'afficher de l'ambition sur le marché des transferts. L'arrivée de Pepe, l'un des attaquants les plus cotés d'Europe désormais, irait dans ce sens.



Pepe a mis le feu en Ligue 1 :