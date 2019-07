Mercato Dijon: Saïd part au clash 

C'est désormais officiel, Wesley Saïd veut quitter Dijon le plus rapidement possible. L'attaquant de 24 ans, sous contrat avec le DFCO jusqu'en juin 2021, est affirmatif, il veut franchir "un cap" avec... Toulouse.

"J’ai pris ma décision et le président (Olivier Delcourt) est au courant. Après, Peguy Luyindula (conseiller stratégique du DFCO) est venu me parler, mais en aucun cas mon avis a changé. Je reste campé sur ma position. Je suis persuadé de mon choix et tout ce qui se dit à côté ne sont que des bêtises (...) C'est impossible pour moi de rester à Dijon, j'ai totalement perdu confiance. C'est ma volonté de rejoindre Toulouse, pour y passer un cap (...) Moi, mon choix est fait, je ne jouerai plus pour Dijon, que ce soit en match amical et pour après", a déclaré l'ex-Rennais dans le cadre d'un entretien accordé à Goal.

L'heure est donc à la négociation avec le club de la ville rose car une première offre de 6 millions d'euros a déjà été refusée par les Dijonnais qui réclameraient 8 millions d'euros pour céder leur joueur.