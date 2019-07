Mercato Dijon: Kaba vendu à Midtjylland

6 petits mois et puis s'en va. Le DFCO a officialisé le départ de l'attaquant Sory Kaba. Acheté 4 millions d'euros à Elche en janvier dernier (recrue la plus chère de l'histoire de Dijon), l'attaquant international guinéen n'a jamais réellement convaincu (9 matchs, 0 buts en Ligue 1). Il va rejoindre le FC Midtjylland, deuxième du championnat du Danemark, et qualifié pour le tour préliminaire de l'Europa Ligue. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.