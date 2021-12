Mercato : Des départs prévus cet hiver au PSG ?

Serait-ce la grande braderie qui se prépare en ce moment du côté de Paris. C’est ce qu’on pourrait croire au regard des rumeurs qui circulent. D’après une information divulguée par L’Equipe ce vendredi, le club est désespéré à l’idée de réduire son effectif pro, jugé trop étoffé. Et pas qu’un peu. Au moins sept joueurs au temps de jeu limité cette saison sont susceptibles de bouger durant le mercato d’hiver.

L’effectif devrait être allégé

Les joueurs à qui on a fait comprendre qu’ils sont libres de partir sont Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Rafinha, Abdou Diallo, Eric Dina-Ebimbé, Mauro Icardi et Colin Dagba. Des éléments qui sont tous sous-utilisés puisque le plus sollicité d’entre eux, en l’occurrence Icardi, ne compte que 7 titularisations sur les 24 matches joués par l’équipe jusqu’ici. Il est évident que ces « indésirables » ne partiront pas tous, mais Paris espère qu’au moins trois ou quatre d'entre eux puissent trouver un nouveau point de chute.

Mauricio Pochettino, l’entraineur, a déjà donné son feu vert. L’Argentin s’est d’ailleurs lui-même plaint qu’il y ait trop de monde dans son groupe et c’est l’excuse qu’il a mise en avant pour expliquer pourquoi il ne faisait pas assez jouer les jeunes du centre. L’avenir nous dira s’il disait vrai. A condition bien sûr que le PSG parvienne à dégraisser, ce qui n’est clairement pas sa spécialité.