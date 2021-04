Mercato : Des cadres marseillais sur le départ ?

<div > <iframe frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x801cgk?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen allow="autoplay"> </iframe> </div>

Personne n'est à l'abri d'une vente

En quête de liquidités durant l'été, l'OM pourrait avoir besoin de sacrifier certains de ses cadres pour pouvoir reconstruire un effectif digne de qualité et aux bonnes volontés de son entraîneur Jorge Sampaoli d'après RMC Sport. L'objectif de Longoria est clair, repartir sur des bases financières saines, et rebâtir une équipe compétitive, capable d'accrocher les places européennes dès la saison prochaine. Un nouveau cycle qui devrait sûrement se passer de son meilleur minot, Boubacar Kamara, pourrait faire ses valises en cas d'offres conséquentes d'autres clubs européens. Le Marseillais de naissance très attaché à son club et à sa ville, est sous contrat jusqu’en juillet 2022, mais si les négociations pour sa prolongation tardent, les dirigeants phocéens pourraient essayer de le vendre aussi cher que possible.Mais Kamara n'est pas le seul sur le départ. Après un transfert avorté à Liverpool au dernier mercato d'hiver, le croateCadre de la défense centrale aux côtés de Alvaro Gonzalez, et de Leonardo Balerdi sous Sampaoli, le Croate pourrait définitivement ses valises durant le mercato estival. Le natif de Šibenik,, qui pourrait constituer une plus-value intéressante pour l'OM qui l'a acheté 19M€ à la suite de la coupe du monde 2018.Le club phocéen pourrait perdre deux maillons essentiels de son effectif, mais aura l'occasion de reconstruire avec les indemnités de transfert perçues. Pour mettre une équipe compétitive, malgré la perte de deux cadres comme Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, Pablo Longoria va devoir user de ses réseaux pour recruter intelligemment.