Mercato Derby County: Rooney, c’est officiel !

Entre le début des rumeurs et l’officialisation, il ne se sera écoulé que quelques heures. Derby County, club de Championship (D2 anglaise), a annoncé la venue de Wayne Rooney comme entraîneur-joueur à partir de janvier 2020 pour 18 mois. Présent depuis 2018 aux Etats-Unis, l’ex-attaquant de Manchester United et de l’Angleterre mettra donc fin à son expérience en MLS l’hiver prochain à DC United et choisit une transition en douceur pour son après-carrière.

⚽ 359 career goals

120 England caps

Premier League x5

League Cup x3

FA Cup x1

UEFA Champions League x1

UEFA Europa League x1

FIFA Club World Cup x1 — Derby County (@dcfcofficial) 6 août 2019

"Je suis très excité de commencer ma carrière d’entraîneur à Derby County, que ce soit avec l’équipe première ou le centre de formation. Je suis impatient de rejoindre Phillip Cocu, son staff, l’équipe première et de rencontrer les supporters. Je suis sûr de pouvoir apporter une grande contribution", a réagi l’ancienne gloire d’Old Trafford, sur le site internet de son nouveau club.

L’entraîneur des Rams, Phillip Cocu, a lui accueilli avec joie l'arrivée de Rooney : "Son palmarès parle pour lui. Avoir un joueur avec un tel leadership, une telle expérience, un tel talent et une telle personnalité ne peuvent être qu’un énorme plus pour nous. L’inspiration et la motivation que cela peut générer chez les joueurs pros comme chez les garçons à l’académie sont immenses".