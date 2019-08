Mercato Derby County: La direction confirme pour Rooney

Les choses se précisent au fil des heures pour Wayne Rooney. L'ancien international anglais est bel et bien en pourparler avec Derby County, et discute d'une possible arrivée en tant qu'entraîneur-joueur. C'est le propriétaire du club lui-même qui l'a confirmé ce mardi.

Le site ManchesterEveningNews a lui aussi validé l'information selon laquelle Mel Morris tenterait par tous les moyens de faire signer l'ancien capitaine de Manchester United. Morris qui a par ailleurs indiqué sur talkSPORT que "cela faisait plusieurs jours qu'il était sur le coup, après avoir compris que Wayne Rooney cherchait à revenir jouer en Angleterre."

Le dénouement ne semble désormais plus très loin.