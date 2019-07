Tout juste nommé à la tête de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas avait évoqué un « Mercato court et limité ». Si la campagne de recrutement de l’OM devrait effectivement être très limitée en nombre, elle risque en revanche de traîner en longueur. Un mois est passé depuis la prise de fonctions du technicien portugais et le club phocéen a enregistré ce jeudi son premier mouvement d’importance.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Lucas Ocampos, débarqué à l’OM à l’hiver 2015, a en effet rejoint le Séville FC moyennant une indemnité de 15 millions d’euros. Et à en croire La Provence, ce départ d’un des cadres de l’effectif olympien devrait en appeler de nombreux autres. La faute à la situation financière exsangue du club phocéen, confronté à un déficit de quelque 80 millions d’euros. Fair-play financier oblige, les dirigeants marseillais doivent désormais limiter les pertes à moins de 30 millions d’euros en juin 2020 avant de présenter des comptes à l’équilibre dans deux ans.

Sanson en première ligne

La tâche s’annonce rude pour l’OM, privé de Coupes d’Europe et qui n’a donc d’autres choix que de vendre massivement dès cet été. L’état-major du club olympien ne s’opposera dès lors à aucune vente et rêve notamment forcément de voir partir Florian Thauvin, sa plus forte valeur marchande. Si les Marseillais espèrent en tirer 45 millions d’euros, ils ne croulent pas sous les offres et pourraient se montrer bien moins gourmands.

Pour l’heure, le départ le plus probable reste celui de Morgan Sanson, sur les tablettes de West Ham et pour lequel l’OM réclame 30 millions d’euros. Une somme conséquente qui ferait forcément du bien. A un an de la fin de son contrat et alors que les discussions au sujet d’une prolongation traînent en longueur, Boubacar Kamara pourrait lui partir pour 18 millions d’euros. Au milieu de terrain, Luiz Gustavo et Kevin Strootman ne seront pas retenus - euphémisme – et quitteront Marseille pour peu qu’un courtisan débourse respectivement 8 et 12 millions d’euros, le Néerlandais ayant été recruté pour 25 millions d’euros il y a seulement un an. Autre joueur concerné, Hiroki Sakai, l’une des rares satisfactions marseillaises la saison dernière, pourrait également devoir aller voir ailleurs en cas d’offre à hauteur de 8 millions. La saignée ne fait effectivement que commencer et suppose également quelques recrutements..