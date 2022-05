Mercato : départ amer pour Ismaël Traoré, capitaine d'Angers

Le club compte une dizaine de joueurs en fin de contrat, parmi lesquels tous les piliers de l'ère Stéphane Moulin. Mais ces derniers ont dû attendre que le maintien en Ligue 1 soit acquis, la semaine dernière, pour savoir si le SCO souhaitait les garder. Lundi, l'entraîneur Gérald Baticle a annoncé à Thomas Mangani et Ismaël Traoré, arrivés tous deux en 2015 et âgés de 35 ans, qu'ils ne seraient pas prolongés. Si le premier souhaitait partir, le second serait volontiers resté.

Après 227 matches sous le maillot angevin, dont 166 avec le brassard de capitaine, le pilier de la charnière centrale a alors refusé un dernier tour de piste au stade Raymond Kopa samedi contre Montpellier. "Pendant sept ans, j'ai surtout pensé au SCO avant moi. Là, j'ai avant tout envie de penser à moi. A 35 ans, je ne peux pas prendre de risques. Car en fin de contrat, si je me blesse, ma carrière est terminée", a-t-il expliqué à la presse. Ce sera seulement le second match de championnat qu'il manquera cette saison, sa plus complète à Angers: 36 fois titulaire, il a marqué 4 buts et n'est sorti qu'une seule fois sur blessure. Quant à son avenir: "J'ai encore envie de jouer si je trouve un bon projet, mais je ne partirai pas n'importe où", a expliqué l'ancien international ivoirien, ajoutant qu'il était aussi "possible" qu'il mette fin à sa carrière professionnelle.

En revanche, le club a exprimé le souhait de prolonger Romain Thomas, Pierrick Capelle, Vincent Manceau et Mathias Pereira Lage. Mais selon la presse, plusieurs d'entre eux sont convoités ailleurs.