Le quotidien britannique The Mirror vient de révéler que Liverpool était proche d’obtenir le prêt de l’international français, Ousmane Dembélé. Avant de jeter son dévolu sur Diogo Jota, Jurgen Klopp voulait l’ancien rennais en prêt, convaincu que ce dernier pourrait être d’un grand apport aux siens. Mais, les négociations n’ont pas trop avancé en ce sens. Et pour cause ; le principal intéressé aurait signifié à ses courtisans qu’il n’était pas intéressé par un transfert.

Dembélé veut continuer avec le Barça



Après une saison passée presque intégralement à l’infirmerie, le champion du monde 2018 pense surtout à retrouver sa forme et à récupérer sa place dans l’équipe de départ du Barça. L’ancien joueur du Borussia Dortmund ne se voit donc pas relever un nouveau challenge maintenant et c’est pourquoi il est resté insensible aux marques d’intérêt de Liverpool, et aussi celles de Manchester United.