Mercato - Delort à Nice, c'est officiel !

Plus d'infos à venir...

Communiqué de Nice :

L’OGC Nice et le Montpellier HSC sont tombés d’accord sur le transfert d’Andy Delort !

Après Pablo Rosario, c’est un autre « capitaine » qui vient étoffer le groupe de Christophe Galtier. Le capitaine de Montpellier, en l’occurrence, avec qui Andy Delort fait des ravages depuis 2018. Avec le club de la Paillade, le nouvel Aiglon a enchaîné 106 matchs, inscrit 47 buts et en délivré 21 passes décisives.

Puissant, mobile, inusable et doté d’un jeu de tête redoutable, l’attaquant international algérien (29 ans) – vainqueur de la CAN 2019 avec Youcef Atal et Hicham Boudaoui – cause mille maux aux défenseurs de l’élite depuis plus de 10 ans et ses débuts sous les couleurs de l’AC Ajaccio, son club formateur.

Révélé à Tours en L2, exilé très tôt à Wigan, Delort a également porté les couleurs de Nîmes, Metz, Caen, des Tigres de Monterrey et de Toulouse, avant de s’imposer à Montpellier, à deux pas de Sète, sa ville natale.