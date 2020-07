Mercato : Dejan Lovren vers le Zenit, Sterling partant possible pour le Real Madrid ?

Les rumeurs fiables

Arrivé à Liverpool en 2014, Dejan Lovren est devenu au fil des saisons un second choix pour Jürgen Klopp. A 31 ans, le Croate devrait donc partir sous d’autres cieux cet été afin de glaner plus de temps de jeu. A en croire, The Times, l’ancien Lyonnais pourrait rapidement s’engager avec le club russe du Zenit Saint-Pétersbourg. Le montant de l’opération pourrait avoisiner les 12 M€.

Les rumeurs loin d’être fiables

Ca va se faire

Prêté en deuxième partie de saison dernière à Schalke 04,ne sait pas de quoi son avenir sera fait. A 20 ans, le défenseur français pourrait se trouver un nouveau défi tant il sera difficile pour lui de se faire une place dans le onze du FC Barcelone, le club auquel il appartient. D’après Mundo Deportivo,pour récupérer l’ancien Toulousain. Le club catalan attend néanmoins 25 M€ pour son joueur, une somme qui pourrait freiner le club breton. Todibo est également suivi par le Milan AC et Everton notamment.Courtisé par plusieurs sponsors,devrait signer un contrat juteux avec Adidas dans les prochaines semaines selon The Times. Et la marque aux trois bandes aurait bien l’intention de surfer sur ce nouveau contrat pour favoriser le départ de son nouveau poulain vers un club qui possède le même équipementier. C’est ainsi quemême si l’opération restera très coûteuse pour un joueur qui est un élément clé de la formation entraînée par Pep Guardiola.Selon toute vraisemblance,devrait porter les couleurs de Lille la saison prochaine.ces derniers jours, l’attaquant de 35 ans vient effet de quitter officiellement Besiktas ce vendredi, le club dans lequel il évoluait la saison dernière. L’international turc devrait remplacer numériquement dans l’effectif des Dogues Loïc Rémy, dont le contrat a expiré en fin de saison.