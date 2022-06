Mercato - Darwin Nunez (Benfica) à un pas de Liverpool !

Selon Record et A Bola, les deux clubs sont parvenus à un accord samedi à Lisbonne et les Reds de Jürgen Klopp seraient prêts à débourser une somme de 75 millions d'euros à laquelle pourront s'ajouter 25 millions supplémentaires en fonction de certains objectifs sportifs. Leur concurrent O Jogo ou la télévision publique RTP évoquent pour leur part un transfert de 80 millions d'euros et 20 millions en bonus éventuels. Darwin Nunez, qui fêtera ses 23 ans le 26 juin, a débarqué à Lisbonne à l'été 2020 en provenance de l'UD Almeria (2e div. espagnole) avec l'étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire du Benfica (24 millions d'euros).

Après une première année mitigée, il a explosé cette saison en se faisant remarquer notamment contre Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, malgré l'élimination de Benfica (3-1, 3-3). Au total, l'Uruguayen a signé 47 buts et 16 passes décisives en 84 matches sous le maillot rouge des Aigles de Lisbonne.