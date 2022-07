Mercato - Dani Alves à Mexico !

L'ancien Barcelonais, revenu dans le club catalan lors de la saison 2021-2022, arrive libre de tout contrat, après près de 20 ans de carrière en Europe et un passage à Sao Paulo entre 2019 et 2021. "Pour beaucoup, venir ici peut paraître fou, mais pour moi, le football signifie beaucoup plus que simplement taper ou courir après un ballon" a t-il déclaré lors de sa présentation samedi. Les Pumas de Mexico, aussi appelés Pumas UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico), sont actuellement 8e du championnat mexicain.

"Une université représente l'union avec la société et elle est faite pour que les gens puissent se battre pour leurs rêves" a ajouté le joueur de 39 ans, considéré comme le footballeur le plus titré de l'histoire. L'international brésilien passé par Bahia, Séville, le Barça, la Juventus ou encore le PSG, a remporté 44 titres au total. De leur côté, les Pumas, qui évoluent en première division depuis 1962, ont été sacrés sept fois champions du Mexique, avec un dernier sacre remontant à 2011.