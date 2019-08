Gary Cahill s’est engagé pour deux saisons avec Crystal Palace. Le défenseur anglais de 33 ans arrive de Chelsea où il a passé presque huit ans, remportant notamment la Ligue des champions (2012) et deux titres de champion d’Angleterre. Les Eagles ont terminé 12e de Premier League la saison dernière.

