Mercato : Cristiano Ronaldo voudrait rejoindre Manchester City !

C'est une information qui risque d'agiter avec force les derniers jours du Mercato : Cristiano Ronaldo et son entourage feraient le maximum pour être transférés à Manchester City. D'après L'Equipe, CR7 souhaiterait quitter rapidement la Juventus et verrait d'un très bon oeil un retour outre-Manche. Le buteur des Bianconeri, remplaçant contre l'Udinese dimanche (2-2), aurait en ce sens pris contact avec la colonie portugaise du club mancunien (Bernardo Silva, Joao Cancelo, Ruben Dias). Du côté des Sky Blues, on resterait pour le moment en priorité sur le dossier Harry Kane, avec l'espoir de faire craquer Tottenham avant la clôture du marché des transferts.

Mais l'issue des négociations demeure incertaine, puisque les Spurs refusent pour le moment de céder leur avant-centre. En cas d'échec, les Citizens pourraient donc se tourner vers un plan B nommé Cristiano Ronaldo. Et pour atténuer l'indemnité de transfert de la superstar de la Juve, Manchester City dispose d'un réservoir de joueurs intéressants, comme Aymeric Laporte ou Bernardo Silva. Alors, Cristiano Ronaldo sous les ordres de Pep Guardiola, c'est pour bientôt ?