Mercato : Cristiano Ronaldo aurait déjà envie de partir d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo vers un départ d'Al-Nassr très prochainement ? L'international portugais, arrivé en janvier dernier au sein du club saoudien, aurait déjà envie de s'en aller après seulement quelques mois d'aventure. Tandis qu'il était arrivé libre après avoir résilié avec Manchester United, CR7 pourrait bien quitter Al-Nassr puisqu'il ne serait pas épanoui. D'après des informations du média El Nacional, le meilleur buteur de l'histoire en sélection serait déjà lassé de son aventure, lui qui n'arrive pas à s'adapter en Arabie Saoudite et qui serait également déçu des résultats de son équipe.

Ambassadeur au Real Madrid ?

Cristiano Ronaldo souhaitait poursuivre sa carrière en Europe après la résiliation de son contrat avec United mais il n'avait pas eu de proposition intéressante. Il était donc parti en Arabie Saoudite, un peu par défaut, et son choix semblerait lui porter préjudice aujourd'hui. Apparaissant de plus en plus énervé sur les terrains du championnat saoudien, le quintuple Ballon d'Or pourrait prendre la décision de s'en aller. D'autant que d'après le média catalan, le Real Madrid souhaiterait lui proposer un rôle d'ambassadeur et cela pourrait accélérer son départ du championnat saoudien. C'est en tout cas une affaire à suivre de près.