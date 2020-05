Mercato : Coutinho, Sakho, Marseille... Le point sur les rumeurs du jour

Ca va se faire...

Philippe Coutinho va-t-il faire son retour en Premier League ? Acheté par le FC Barcelone en janvier 2018, le milieu offensif n'a jamais réussi à s'imposer en Catalogne. Depuis, le Brésilien a été prêté cette saison au Bayern Munich, où il a réalisé une belle saison avec notamment huit buts et six passes décisives en 22 apparitions de Bundesliga. Si le club bavarois a déjà annoncé ne pas lever l'option d'achat de Coutinho, la Premier League va se jeter sur la belle affaire.

Ainsi, selon le Mundo Deportivo, Arsenal, Chelsea, Manchester United et même Leicester seraient intéressés par l'ancien joueur de Liverpool. Entre le besoin d'argent du Barça et les finances des clubs anglais, on voit mal comment le Brésilien pourrait ne pas retrouver l'Angleterre dans les prochaines semaines.

Les rumeurs fiables...

Alors que Jean-Michel Aulas essaye désespérément de faire reprendre le championnat de France après l'arrêt lié à la pandémie de coronavirus, Lyon s'active également en coulisses. Ainsi, d'après le quotidien L'Equipe, Mamadou Sakho, l'actuel défenseur central de Crystal Palace, serait dans le viseur du club, qui cherche à se renforcer défensivement cet été avec l'arrivée d'un joueur d'expérience.

Ce dernier, à qui il reste un an de contrat, pourrait amener tout son leadership, une des qualités tant désirées par Rudi Garcia en vue de la saison prochaine. Dans le même temps, Moussa Dembélé pourrait, lui, faire le chemin inverse et continuer sa carrière en Angleterre, où Arsenal, Chelsea et Manchester United le suivraient de très près.

Les rumeurs loin d'être fiables...

A Marseille, le flou est total. Si André Villas-Boas devrait finalement rester au club, malgré le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, les moyens financiers de l'OM restent une grande interrogation. Dans le viseur du fair-play financier et alors qu'il semblait acquis que des départs importants devaient avoir lieu cet été, Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen, se serait engagé à ne pas vendre les cadres , tels que Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Morgan Sanson, soit les trois joueurs ayant la plus grosse valeur marchande de l'effectif, d'après La Marseillaise. Reste à savoir si JHE pourra vraiment tenir sa parole...