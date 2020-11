La question du futur de Philippe Coutinho se poserait-elle à nouveau ? Le prodige brésilien du Barça a confié à quel point il était reconnaissant du rôle que Liverpool a joué dans sa carrière et a refusé d'exclure un retour au sein du club de La Mersey à l'avenir. "La Premier League est l'une des ligues les plus excitantes au monde", a asséné le joueur dans le magazine World Soccer. « Avoir l'opportunité de jouer pour une équipe comme Liverpool sera toujours quelque chose pour lequel je serai reconnaissant. Il est impossible de dire ce qui pourrait ou non arriver à l’avenir. Pour le moment, mon seul objectif est de réussir avec Barcelone", a-t-il ajouté. Coutinho a impressionné cette saison, commençant bien la campagne avec le Barça avant de se blesser. Le Brésilien a effectué son retour lors de la victoire de Barcelone contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions mardi dernier, avant de marquer contre Osasuna dimanche, lui qui était titulaire à l'occasion du festival offensif du Barça. Coutinho a rejoint Barcelone en janvier 2018 et a connu des difficultés tout au long de ses 18 premiers mois au club. Il a ensuite passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich, réussissant un passage très réussi. De nouvelle aventures à l'horizon pour le Brésilien ?