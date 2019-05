Alors qu'il était annoncé avec insistance du côté de la Juventus Turin pour prendre la suite d'un Massimiliano Allegri sur le départ, Antonio Conte pourrait finalement rebondir à l'Inter Milan. Selon Sky Italie, l'ancien entraîneur de Chelsea serait tout proche d'un accord avec le club milanais.

BREAKING: Sky in Italy are reporting that Antonio Conte is close to agreeing a deal to become @Inter's head coach. ⚫