Mercato: Conte aurait dit oui à... l'Inter !

Annoncé parmi les potentiels entraîneurs pour prendre la suite de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin, Antonio Conte aurait finalement opté pour l'Inter Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les deux parties ont trouvé un accord et il ne manque plus que la signature de l'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus. Une officialisation qui devrait intervenir rapidement. La mission de Conte ne sera pas simple car il va falloir reconstruire un groupe qui devrait perdre Icardi et Perisic cet été...