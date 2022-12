Mercato : Cody Gakpo signe finalement à Liverpool !

Gros retournement de situation dans le feuilleton Cody Gakpo. Annoncé avec insistance du côté de Manchester United, le Néerlandais auteur d'une superbe Coupe du Monde et d'un début de saison exceptionnel va finalement rejoindre Liverpool. Son club du PSV Eindhoven l'a annoncé ce lundi soir. "Le PSV et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de Cody Gakpo" communique le club d'Eredivise.

Les Reds, qui avaient des vues sur le joueur de 23 ans depuis plusieurs mois, ont déboursé une cinquantaine de millions d'euros pour s'attacher ses services selon The Times. Le fort intérêt de Manchester United ainsi que les belles performances du Batave au Qatar ont poussé Liverpool à le signer dès cet hiver. Un renfort de poids pour l'actuel sixième de Premier League. D'autant plus que Darwin Nunez ne donne pas entière satisfaction, et que Luis Diaz est encore à l'infirmerie pour de longues semaines. Gakpo devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures, et être officialisé sous ses nouvelles couleurs au plus vite. Auteur de 13 buts et 17 passes décisives cette saison, Gakpo va passer un cap en arrivant en Premier League.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.