L’OM passe à la vitesse supérieure

L’Olympique de Marseille tient une nouvelle recrue en défense.Les négociations avec le RC Lens ont été compliquées mais elles ont abouti sur un accord. Moyennant une indemnité de 11M€ (dont 2M€ de bonus),Clauss a signé un bail d’une durée de trois ans avec l’équipe olympienne. Et il portera le maillot floqué du numéro 7.Pour Marseille, il s’agit d’une excellente acquisition. Certes,. La saison écoulée, il s’était illustré en étant le joueur le plus décisif des Sang et Or, avec 5 buts inscrits et 11 passes décisives. Un rendement qui lui avait notamment valu l’intérêt de deux cadors du championnat anglais, Manchester United et Chelsea.Clauss est le sixième transfuge de l’OM de l’intersaison. Avant lui, Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba étaient aussi arrivés du côté de la Commanderie, et il y a aussi eu mercredi la validation des deals pour Roggerio Nyakossi en provenance du Servette de Genève et du gardien Ruben Blanco - en provenance du Celta. D’autres recrues devraient suivre dans les prochains jours. Luis Suarez (Grenade) et Darko Lazovic (Vérone) sont aussi attendus pour renforcer l’équipe d’Igor Tudor.