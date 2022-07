Les choses bougent au Paris Saint-Germain. Après un début de mercato relativement poussif, le club parisien a enregistré les arrivées de Vitinha et Hugo Ekitike, tandis que quelques ventes (Alphonse Areola, Marcin Bulka) et autres départs libres (Angel Di Maria, Xavi Simons) ont eu lieu. Pour autant, Luis Campos espère encore du mouvement. Le Portugais s'occupe principalement du recrutement et c'est donc lui qui a ciblé un certain Carney Chukwuemeka.



Pas encore très connu en France, le milieu de terrain de dix-huit ans a déjà commencé à attirer vers lui les regards des fans de Premier League. Et surtout ceux d'Aston Villa, puisque c'est dans l'équipe de Steven Gerrard que le jeune anglais évolue actuellement. Déjà quatorze apparitions avec les pros, dont trois titularisations pour celui qui est par ailleurs capitaine des U19 Anglais. Un pedigree déjà conséquent pour un si jeune espoir, de quoi attirer l'attention du PSG.

Plusieurs prétendants

Mais comme souvent dans ces cas-là, l'équipe française n'est pas la seule sur le coup. Plus que jamais à la recherche de renforts, Newcastle est prêt à sortir le chéquier. Le Borussia Dortmund est aussi à l'affût comme l'est également (mais dans une moindre mesure) le FC Barcelone. Il reste un an de contrat à Carney Chukwuemeka et selon le média, Aston Villa n'est pas opposé à une vente. Il faudra en revanche y mettre le prix. La somme de 23,5 millions d'euros est avancée.