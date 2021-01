Christian Eriksen n'a été recruté par l'Inter Milan qu'en janvier dernier mais, Antonio Conte le jugeant incompatible avec son système, le club italien l'a mis sur la liste des transferts cet hiver. Si Arsenal et le PSG semblaient les mieux placés jusqu'ici, le Real Madrid et l'Atletico Madrid sont entrés dans la danse. Le Danois était l'un des joueurs les plus appréciés d'Europe l'année dernière et la volonté de l'Inter de s'en séparer a mis plusieurs grosses écuries en alerte.

Les clubs espagnols ne devraient pas donner suite

L'ancien milieu des Spurs a connu une période difficile en Lombardie, avec des opportunités en équipe première peu nombreuses et espacées, et est de retour sur le marché. Cependant, le Real Madrid et l'Atletico Madrid ont beaucoup souffert du contrecoup économique de la pandémie de Covid_19 et ne devraient pas donner suite selon Marca. Considéré comme une bonne affaire lorsqu'il avait signé à l'Inter pour 20 millions d'euros l'hiver dernier, Eriksen sera certainement l'un des acteurs de ce mercato d'hiver.