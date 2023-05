Mercato : Chelsea veut recruter à tout va et Osimhen est la priorité

Pour Chelsea, le mercato estival va s'annoncer agité. Les Blues vont bientôt en terminer avec leur saison catastrophe, eux qui sont actuellement à la 11e place de Premier League. Sans Coupes d'Europe la saison prochaine, le club londonien va devoir repartir de l'avant, avec un nouveau coach au menu. D'après les dernières rumeurs, il s'agirait bien de Mauricio Pochettino, qui viendrait remplacer Franck Lampard, débarqué en pompier de service en fin de saison. Mais surtout, les dirigeants de Chelsea veulent renouveler l'équipe, malgré deux derniers mercatos conséquents au niveau financier.

À l'offensive dans le secteur offensif

D'après les informations du Guardian, Chelsea ciblerait de nombreux joueurs lors du prochain mercato avec un attaquant, un gardien et des milieux de terrain désirés. Concernant l'attaquant, Victor Osimhen serait la priorité du club. L'attaquant international nigérian va être très désiré cet été et Chelsea aura beaucoup de concurrence, avec le PSG et Manchester United notamment. Lautaro Martinez (Inter Milan) et Ivan Tonez (Brentford) seraient aussi ciblés comme des pistes intéressantes en attaque. Concernant le poste de gardien, Emiliano Martinez (Aston Villa), David Raya (Brighton) et André Onana (Inter Milan) seraient ciblés pour remplacer Edouard Mendy. Enfin, les noms d'Alexis Mac Allister et de Moisés Caicedo, tous les deux à Brighton, sont cités, tout comme celui de Declan Rice sauf que ce dernier devrait aller soit à Arsenal, soit à Manchester United. Mason Mount pourrait rester, alors qu'il était annoncé sur le départ, étant donné que Mauricio Pochettino compterait sur lui. Ce qui est certain, c'est que le mercato estival de Chelsea s'annonce chaud.