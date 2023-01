Mercato : Chelsea veut absolument garder Kanté

« Il est petit, il est gentil, il a stoppé Leo Messi ». En 2018, la France s’époumonait aux chants à la gloire du petit milieu de terrain de poche. Et quatre ans plus tard, les Bleus auraient certainement eu besoin de N’Golo Kanté pour contenir Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde. Mais absent du tournoi pour cause de blessure, le Tricolore avait dû déclarer forfait. Depuis plusieurs mois, le joueur passé par Leicester enchaîne les pépins physiques, comme le prouvent ses trois petites apparitions avec les Blues cette saison. Et pourtant, alors qu’il approche aussi de ses 32 ans, sa direction veut à tout prix le prolonger.

Chelsea prêt à tout

Sous contrat jusqu’au mois de juin, l’international français peut, s’il le souhaite, d’ores et déjà s’engager pour un autre club qu’il rejoindrait en juillet. Pour tenter de le convaincre, les dirigeants anglais sont prêts à tout, comme le révèle Foot Mercato. Ils ont en effet proposé une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec à la clef, le même salaire qu’il perçoit actuellement, ainsi que divers bonus liés au nombre de matchs qu’il disputera. Une offre conséquente pour un joueur ayant passé la trentaine et qui semble avoir du mal à se débarrasser de ses blessures. Par ailleurs, Al-Nassr, qui a récemment recruté Cristiano Ronaldo, mais aussi le Barça, ont fait part de leur intérêt pour le Français. C’est désormais à lui de choisir, et il a l’embarras du choix.