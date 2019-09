Mercato Chelsea: Un attaquant visé pour janvier ?

Chelsea est toujours sous le coup d'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs prononcée par la Fifa (Fédération internationale de football association), mais la direction du club espère encore pouvoir recruter au cours de l'hiver à venir. En ce sens, Frank Lampard cible des profils susceptibles de l'intéresser, et le manager londonien aurait un attaquant dans le viseur.

D'après The Sun, le successeur de Maurizio Sarri ne serait pas satisfait d'Olivier Giroud et Michy Batshuayi, concurrents directs du jeune et prometteur Tammy Abraham, et aimerait pouvoir s'appuyer en 2020 sur Krzysztof Piatek, international polonais sous contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin 2023.