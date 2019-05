Mercato Chelsea: Sarri veut rester

Maurizio Sarri, dont le nom circule à la Juventus Turin, aimerait rester à Chelsea la saison prochaine. "J'ai encore deux ans de contrat. On verra à partir de demain (jeudi), si les conditions sont réunies pour poursuivre, a déclaré l'entraineur italien mercredi soir sur RMC Sport, après la victoire des Blues contre Arsenal (4-1) en finale de la Ligue Europa. Je pense que oui mais il va falloir avoir cette discussion, c'est normal. Oui, j'aimerais bien rester. La Premier League est pour moi le plus grand championnat d'Europe, et même du monde. Je suis donc très heureux d'être ici."