Mercato Chelsea: Sarri, en attendant Lampard ?

L'incertitude reste toujours de mise quant à l'identité de celui qui entraînera l'équipe première de Chelsea la saison prochaine. Maurizio Sarri, actuel titulaire du poste, récemment annoncé partant pour la Juventus, pourrait finalement rester un an de plus sur le banc de touche. Le temps pour Frank Lampard de s’aguerrir un peu plus du côté de Derby County.

Car d'après SunSport, l'équipe dirigeante des Blues aurait dans l'idée de faire venir l'ancienne idole de Stamford Bridge, pour prendre les rênes de la formation londonienne. Cependant, et par crainte du trop peu d’expérience de Lampard à ce poste, Roman Abramovitch aurait confirmé à Maurizio Sarri qu'il pouvait rester un an de plus s'il le souhaitait. Le feuilleton reste loin de se terminer.