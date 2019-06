Mercato: Chelsea saisit le TAS

Interdit de recrutement par la FIFA pendant les deux prochaines périodes de mercato (été 2019 et hiver 2020) pour avoir enfreint le règlement des signatures de joueurs étrangers de moins de 18 ans, Chelsea avait vu son premier appel rejeté par la fédération internationale. Le club anglais a donc décidé de saisir le Tribunal arbitral du sport, qui a confirmé vendredi avoir enregistré le recours formulé par les Blues.

Les dirigeants londoniens, qui ont bouclé l'arrivée de Christian Pulisic dès le mois de janvier et s’apprêtent à vendre Eden Hazard au Real Madrid, espèrent que cette démarche sera suspensive et qu'elle leur permettra de recruter à l’intersaison. Ce que n’a pas encore précisé le TAS, qui indique qu’"il n'est pas possible de dire aujourd’hui quand la décision arbitrale sera rendue".