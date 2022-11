Mercato - Chelsea prêt à accueillir Cristiano Ronaldo ?

Le divorce entre Manchester United et Cristiano Ronaldo semble se dessiner. En conflit avec son club depuis le début de saison, l'interview du Portugais accordée au journaliste Piers Morgan, dans laquelle il descend le club Mancunien, devrait marquer la fin de la collaboration entre les deux parties. Une aventure qui avait pourtant si bien commencée en 2003, mais qui pourrait se conclure de la pire des manières dès cet hiver. Cela dit, Cristiano Ronaldo devra tout de même se trouver une porte de sortie avant de quitter United, et rares sont les clubs visiblement intéressés par le quintuple Ballon d'Or.



Cela dit, une autre écurie du Big Six en Angleterre serait prête à miser sur l'ancien du Real Madrid. Les Blues seraient prêts à retourner à l'attaque lors du mercato estival, mais Todd Boehly réclame une condition pour véritablement rouvrir le dossier. En effet, à en croire les informations du Mirror, le propriétaire américain du club londonien souhaite que CR7 soit libéré de son contrat avec les Red Devils, ce qui permettrait à Chelsea d'économiser son prix de transfert. Tout dépendra donc de Manchester United, qui souhaite à tout prix se débarrasser du Portugais, mais les Red Devils accepteront-ils de le laisser partir gratuitement ? Réponse après la Coupe du Monde.