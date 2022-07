Après s’être renforcée en attaque et en milieu de terrain, avec les recrutements d’Angel Di Maria et de Paul Pogba, la Juventus a voulu apporter du sang neuf à sa défense et anticiper notamment le très probable départ de Matthijs De Ligt. Kalidou Koulibaly figurait comme sa principale cible, mais cette piste n’est plus d’actualité.



Naples, le club où le Sénégalais est sous contrat, exclut totalement l’idée de vendre son meilleur élément à l’ennemi intime. Les Partenopei sont disposés à céder leur champion d’Afrique pour le bon prix, mais cela ne concerne pas les Bianconeri vu qu’ils leur vouent une grande inimitié. Pourtant, par le passé, ils avaient parfois fait affaire avec les rivaux du nord, comme lorsqu’ils leur ont vendu Gonzalo Higuain pour un montant record.



La porte de la Vieille Dame lui étant fermée, Koulibaly pourrait se diriger vers l’Angleterre. Chelsea songe sérieusement à lui afin de pallier les nombreux départs enregistrés derrière (Christensen, Rudiger). Les Blues sont prêts à payer jusqu’à 40M€ pour ses services. Un prix correct, sachant que l’intéressé n’a plus qu’un an de contrat à Naples.