Philippe Coutinho va-t-il effectuer son come-back en Angleterre deux ans et demi après l’avoir quittée ? C’est une possibilité d’après les informations qui émanent de Catalogne. Le milieu offensif brésilien, qui évolue au Bayern Munich cette saison mais appartient toujours au FC Barcelone, a de sérieuses touches avec Chelsea. Les Blues l’avaient déjà approché par le passé, et ils sont donc revenus à la charge avec l’idée de le faire signer lors du prochain mercato.

Le Barça ne bradera pas Coutinho

Les champions d’Espagne ne comptent pas spécialement sur l’ex-sociétaire de Liverpool. Néanmoins, ce n’est pas pour autant qu'ils vont le céder pour des miettes. Ils espèrent récupérer au moins 90M€ pour un élément qu’ils ont acheté 145M€. Il n’est pas certain que les Londoniens s’alignent sur cette somme, eux qui n’ont jamais payé plus de 70M€ pour un joueur de champ. En revanche, il est tout à fait possible qu’ils fassent une requête de prêt, en prenant en charge une partie du salaire très important du joueur (11,23M€ par an).