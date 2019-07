Chelsea a annoncé samedi la prolongation de Ruben Loftus-Cheek, jusqu’en 2024.

"Je suis très heureux et ravi de rester ici cinq années de plus. C’est ici que j’ai commencé à jouer, et j’espère pouvoir le faire encore très longtemps", a commenté sur le site des Blues le milieu de terrain international anglais de 23 ans, qui se remet d’une blessure au tendon d’Achille.