Mercato Chelsea: Le duo Giroud-Batshuayi pisté par un même prétendant ?

En janvier prochain, Chelsea sera très probablement confronté aux velléités de départ d'Olivier Giroud et Michy Batshuayi, tous deux barrés en équipe première par le jeune et prometteur Tammy Abraham. Plus encore que le Belge, qui dispose d'un temps de jeu un peu plus conséquent, le Français espère pouvoir rebondir sous d'autres cieux afin de garder le rythme dans l'optique de l'Euro 2020.

Et d'après Teamtalk, un club songerait sérieusement à enrôler les deux hommes au cours du mercato hivernal à venir. Crystal Palace, où le Diable Rouge a déjà évolué la saison passée, aimerait encore se renforcer dans l'espoir de confirmer son début de saison prometteur (6e de Premier League après 9 journées).