Mercato Chelsea: Lampard veut conserver Zouma

Peut-être un changement important dans la carrière de Kurt Zouma. L’ancien Stéphanois était prêté depuis maintenant deux saisons dans d’autres clubs de Premier League, à Stoke City puis la saison dernière à Everton. Le défenseur central s’est vite imposé comme un élément clé au bord de la Mersey et un transfert définitif chez les Toffees ne semblait pas à exclure. Mais voilà que Frank Lampard, nouveau coach des Blues, semble avoir très envie de travailler avec lui.

"C’est un très bon défenseur pour nous, un très bon joueur, une très bonne personne, très professionnelle. Je le veux ici, c’est aussi simple que ça. Nous sommes compétitifs avec les défenseurs centraux que nous avons. Zouma a fait une très bonne saison à Everton et je peux comprendre pourquoi ils le veulent. Mais c’est un joueur de Chelsea et je le veux à mes côtés." On ne peut faire plus clair..